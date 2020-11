Mareterra: a Monte Carlo il progetto avveniristico che fonde natura, tecnologia e belllezza

C'è da restare a bocca aperta, folgorati dall'emozione di tanta bellezza e tecnologia unite insieme, ammirando il progetto di Mareterra, la nuova struttura del principato di Monaco che il principe Alberto descrive in questo modo:

«Desideravo quest'area per incarnare l'eccellenza e la convivialità che sono proprie del Principato di Monaco. Mareterra si integrerà perfettamente al profilo delle nostre coste e in pochi anni sarà percepita come un'estensione naturale del nostro territorio».

Mareterra, il cui nome si ispira chiaramente al fluire armonioso di oceani e terraferma, è un progetto, realizzato con le tecnologie più avanzate e all'insegna della sostenibilità, che unisce spazi residenziali, culturali e di ricreativi. A firmarlo, Valode & Pistre Architectes, Renzo Piano con la sua Renzo Piano Building Workshop e lo studio di Paesaggistica di Michel Desvigne.

Da Port Hercule alla spiaggia di Larvotto, si snoderanno così un parco lussureggiante, un'elegante passeggiata affacciata sul mare, un piccolo porto, abitazioni e spazi aperti al pubblico. La piazza, punto d'incontro per i monegaschi e i visitatori, accoglie la scultura capolavoro Quatre lances di Alexander Calder. Il piccolo porto è una gemma. Le piante, native del Mediterraneo, circondano la zona e le passeggiate, offrendo ristoro e pace. La passeggiata sul mare permette di riconnettersi alla natura e apprezzare tutta la bellezza del luogo, fino all'incantevole spiaggia di Larvotto.