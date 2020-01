Kate Middleton: ecco le parole che non può dire a corte

Esistono parole che Kate Middleton (e con lei tutta la Famiglia Reale britannica) non può pronunciare. A rivelarle è stata la sociologa e antropologa britannica Kate Fox.

Quali sono i termini tabù? In primo luogo, si tratta di numerose parole di origine francese (a causa dei conflitti dei secoli scorsi con la Francia). Ecco perché i Reali non chiederanno mai dove si trova la Toilet, ma utilizzeranno il termine Lavatory. Anche Parfume è bandito: quindi, se si parla di profumo, si userà Scent. Guai poi a chiedere scusa utilizzando Pardon. La parola corretta è Sorry.

I Reali poi non chiameranno mai i genitori Mum e Dad, ma solo Mummy e Daddy.

Altre parole sono bandite perché d'uso popolare: quindi niente Tea, che i borghesi ormai usano per indicare la cena. A corte si usa il termine Supper. A tavola, mai chiedere una porzione di cibo usando Portion: la parola corretta è Helping. E niente Sweet se si vuole un dolce, ma solo e soltanto Pudding. Se si vuol fare un complimento, per dire elegante si usa Smart, e mai Posh.

Infine, i Reali non hanno Lounge o Living Room, ma solo (meravigliose) Drawing Room.

(foto Getty Images)