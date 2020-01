La Regina Elisabetta mangia la pizza? Risponde Kate Middleton

La Regina Elisabetta mangia la pizza? Una domanda non da poco, alla quale ha dovuto rispondere Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge era in visita ufficiale al King Henry's Walk Garden di Islington, dove ha incontrato i bambini della scuola elementare. I piccoli e Kate erano impegnati in attività divertenti, come costruire casette per gli uccelli e impastare la pizza. E proprio qui, implacabile, è arrivata l'angosciosa domanda: la Regina Elisabetta ha mai mangiato la pizza?

Kate Middleton in questo caso era davvero impreparata. Ma, da futura regina qual è, ha risposto con grande eleganza: «Sai che è una bella domanda? Non lo so...forse la prossima volta che la vedrò glielo chiedo». La Duchessa di Cambridge non ha avuto invece problemi a rivelare quale sia la pizza di cui va ghiotta: «Avete mai messo il bacon sulla pizza? A me piace molto, saporito ma non piccante. Molto buono».

Riusciremo mai a sapere se la Sovrana va pazza per la pizza? Difficile a dirsi. Sta di fatto però che la Regina Elisabetta solitamente non ama i carboidrati. Chi invece ama la pizza è il Principe William. In casa dei Duchi di Cambridge dunque il celebre piatto italiano dovrebbe essere presente spesso...