Buon compleanno Alberto Angela!

E' probabilmente il personaggio televisivo più amato e apprezzato d'Italia. I suoi programmi, da "Ulisse - Il piacere della scoperta" a " Meraviglie - La penisola dei tesori", passando per "Stanotte a...", raggiungono picchi d'ascolto e fanno felici tutti quanti amano il suo modo peculiare di spiegare storia, scienza, geografia.

Per i suoi fan, è l'incarnazione di Indiana Jones. E in suo nome sono nati gli e le angelers, sostenitori e sostenitrici del mito di Angela e spiritosi internauti, con motti che impazzano sui social: «Non avrai altro Divulgatore all'infuori di Alberto»; «Ti toccherei come Alberto sfoglia un libro»; «Prima che la conoscessi la Gioconda non sorrideva», persino biglietti d'amore stile Baci Perugina, ma d'autore: «Sei rara e preziosa come il fossile di un T-Rex. Firmato: AA».

L'8 aprile Alberto Angela festeggia il suo compleanno (è nato a Parigi nel 1962). Gli facciamo gli auguri con questo video, dedicato ad alcune curiosità sulla sua vita.