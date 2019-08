Bruce Springsteen: ascolta la sua nuova canzone!

E' una canzone originale il regalo speciale di Bruce Springsteen per il film "Blinded By The Light". La canzone, finora inedita, si intitola "I'll Stand By You". Ma perché il Boss ha deciso di concedere questo brano alla colonna sonora della pellicola? Semplice: "Blinded By The Light" racconta la storia di un adolescente britannico di origini pakistane, che, bullizzato dai compagni di scuola, trova fiducia in se stesso proprio grazie alle canzoni di Springsteen.

Il film è diretto dalla regista Gurinder Chadha ("Sognando Beckham") e la storia è davvero piaciuta molto al Boss, che ha anche concesso una versione acustica di "The Promised Land" (registrata l'11 novembre del 2014 a Washington) e una versione dal vivo di "The River" (registrata al Madison Square Garden di New York).

"I'll Stand By You" era in realtà stato scritto per il film “Harry Potter e la pietra filosofale”, ma non fu poi usata. Adesso è stata incisa nuovamente per l'occasione, con tanto di archi e cori.

Guarda il trailer del film