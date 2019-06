Celine Dion: guarda il live della nuova canzone

Celine Dion ha dato l'addio alla sua residency di Las Vegas al Colosseum at Caesars Palace. L'artista si è esibita su quel palco per ben 16 anni e 1141 show, intrattenendo oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Celine ha salutato il pubblico presentando la sua nuova canzone, “Flying On My Own”, che farà parte del nuovo album “Courage”, in uscita a novembre.

Durante l'addio a Las Vegas, sul mega- schermo del locale scorrevano le immagini delle prime esibizioni di Celine al Colosseum, sulle note di "Somewhere Over the Rainbow”. Il palco ha ospitato anche i tre figli della Dion, per un commosso omaggio a René Angélil, il marito e manager di Celine, scomparso nel 2016.

Celine Dion darà inizio il 18 settembre al suo “Courage World Tour” da Quebec City.