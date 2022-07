9 luglio 1959: nasce Jim Kerr

Il 9 luglio 1959 nasce a Glasgow, in Scozia, Jim Kerr. Con l'amico Charlie Burchill fonda i Simple Minds, in cui suonano anche Mick MacNeil (tastiere), Derek Forbes (basso) e Brian McGee (batteria). I Simple Minds pubblicano celebri album come "Real To Real Cacophony", "Empires And Dance", "Sons And Fascination", "New Gold Dream".

Jim Kerr sposerà Chrissie Hynde, cantante dei Pretenders, e poi Patsy Kensit dalla quale divorzierà nel 1996.

Jim Kerr vive fra Glasgow e Taormina, in Sicilia.

(Foto Getty Images)