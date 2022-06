14 giugno1961: nasce Boy George

Il 14 giugno 1961 nasce a Londra George O'Dowd, destinato a diventare celebre con il nome d'arte di Boy George.

Cantante, compositore, dj, stilista e fotografo, segnò gli Anni Ottanta con la sua band, i Culture Club, e hit come "Karma Chameleon" e "Do You Really Want To Hurt Me".

(Foto Getty Images)