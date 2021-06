18 giugno 1991: esce (Everything I do) I do it for you di Bryan Adams

Un must, una canzone unica e inimitabile che ha contribuito a lanciare nell’olimpo della musica Bryan Adams: stiamo parlando di “(Everything I do) I do it for you”, ve la ricordate?

È un singolo del 1991 ed è stato inserito nella colonna sonora del film di “Robin Hood – il principe dei ladri” con Kevin Costner. La canzone fu lanciata proprio 27 anni fa, il 18 giugno del 1991 e in poco tempo divenne un clamoroso successo, balzando al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo: 16 settimane prima in Gran Bretagna, 7 settimane negli Stati Uniti (dove è stato anche il singolo più venduto del 1991 con più di 4 milioni di copie vendute), 9 settimane in Canada. Con le 15 milioni di copie vendute “(Everything I do) I do it for you” è uno dei singoli più venduti di sempre.

Si tratta di una splendida canzone d’amore, una ballad dedicata alla compagna di Bryan Adams: «Non dirmi che non vale la pena tentare, non puoi dirmi che non vale la pena morire, tu sai che è vero, che ogni cosa che io faccio - la faccio per te» recita il cantautore canadese, che scrisse il brano insieme a Robert John e a Micheal Kamen.

Il singolo ha vinto diversi premi, tra cui il Grammy Awards 1992 per la “miglior canzone scritta per un film”, ha ricevuto la nomination all’Oscar e al Golden Globe e ha vinto l’MTV Movie Awars per “miglior canzone”.

(foto Getty Images)