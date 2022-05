Enya auguri!

Buon compleanno, Enya! La cantante irlandese, all’anagrafe Enya Patricia Brennan (Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin in lingua gaelica irlandese), festeggia oggi il compleanno. Enya è nata a Gaoth Dobhair il 17 maggio 1961 ed è famosa in tutto il mondo per le sue canzoni evocative e dalla melodia avvolgente. Nel corso della sua carriera, iniziata nel lontano 1983, ha venuto più di 80 milioni di dischi.

Enya conduce una vita estremamente riservata, sempre lontana dai riflettori e non ha mai fatto un tour. Nonostante sia erroneamente conosciuta come solista, in realtà fa parte di un trio di cui fanno parte Nicky Ryan, produttore e arrangiatore, e Roma Ryan, che scrive i testi e li traduce in numerose lingue.

I primi successi risalgono al 1988 con l’album “Watermark” e i singoli “Orinoco flow”, “Storms in Africa” e “Evening Falls...”. Da allora Enya non si è fermata più: con “Shepherd Moons” è boom di vendite e il suo singolo “Caribbean Blue” è diventato una canzone simbolo in tutto il mondo. La cantante si è lanciata poi nella scrittura delle colonne sonore di film: nel 2002 ha ricevuto anche la nomination per migliore colonna sonora ai premio Oscar e ai Golden Globe per la sua “May It Be”, che fa parte della soundtrack de “Il signore degli anelli: la compagnia dell’anello”.

L’apice del successo è arrivato con il quinto album in studio, “A Day Without Rain” del 2000: il suo singolo “Only Time” raggiunse le vette delle classifiche mondiali.

Per festeggiarla al meglio vi proponiamo due dei suoi brani forse più conosciuti: “Caribbean Blue” in copertina e “Only Time”, che potete ascoltare qui sotto.