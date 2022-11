Whitney Houston: ecco un nuovo trailer dal film sulla sua vita

E' impressionante la somiglianza tra Naomi Ackie e Whitney Houston e, non a caso, la vincitrice del BAFTA Award è stata scelta per interpretare la grande cantante nel film "Whitney: una voce diventata leggenda", scritto dal candidato all'Oscar Anthony McCarten (già autore del film su Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody"), prodotto dal discografico Clive Davis e diretto da Kasi Lemmons.

Sony Pictures Italia ha appena pubblicato il trailer ufficiale del biopic musicale sulla diva scomparsa dieci anni fa, a 48 anni. La pellicola è un ritratto inedito della complessa e sfaccettata vita di Whitney: dalle sue origini come corista nel New Jersey, fino a diventare una delle artiste più iconiche e premiate di tutti i tempi. Un viaggio commovente ed emozionante con esibizioni spettacolari e una colonna sonora con i successi di una delle voci più amate di sempre.

L'attore Stanley Tucci è il produttore Clive Davis, che lanciò la cantante, mentre Ashton Sanders incarna Bobby Brown, l'ambiguo marito di Whitney. Completano il cast Tamara Tunie, Nafessa Williams e Clarke Peters. Il trailer condensa le tappe più significative della parabola della cantante, dai canti gospel nella chiesa di quartiere a Newark alla consacrazione, passando per gli esordi e la veloce ascesa.

"Avevo molta paura di interpretare Whitney Houston", ha confessato Naomi, "ma ho imparato l’accento, ho osservato come si muoveva. La cosa più difficile è stata tenere a bada l’ansia. Ho sempre ricordato a me stessa di raccontare la verità. È stata una vera metamorfosi". Ora, non resta che aspettare il 22 dicembre, quando il film uscirà nelle sale italiane.