Adele: ecco il video di I Drink Wine

Adele ha pubblicato il video del suo terzo singolo, "I Drink Wine". La canzone, molto amata dai fan, è tratta dall'ultimo album dell'artista, "30", uscito nel novembre 2021.

Adele aveva avvisato dell'uscita con un post sulle sue pagine social, in cui annunciava: “Il video di I Drink Wine è stato il primo che ho girato per quest'album. E finalmente esce domani!!! Sono eccitata all'idea che possiate vederlo e non vedo l'ora di vedere alcuni di voi domani sera". Nelle immagini che accompagnano l'annuncio di Adele si vedono alcuni secondi della clip, ambientata in un paesaggio romantico, da sogno.

