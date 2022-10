David Bowie: nuovo record per Starman

Nel 1972 David Bowie eseguì "Starman" per BBC4. Ora, a distanza di 50 anni, quella memorabile esibizione è stata definita la più grande di sempre tra quelle della BBC. Ad affermarlo il prestigioso quotidiano Guardian, che la descrive con queste parole:

"I 3 minuti e mezzo più famosi della televisione nella storia britannica non riguardano tanto la performance in sé quanto il suo impatto sugli spettatori. Non importava quanto alieno e strano ti sentissi, non potevi essere così tanto strano e alieno quanto David Bowie e i suoi compagni di band: per te era arrivata la cavalleria. Il momento in cui Bowie teatralmente poggia il suo braccio su Mick Ronson al tempo fece scalpore, ma l'apice arriva 30 secondi dopo. Innumerevoli spettatori hanno testimoniato quel momento che cambiò davvero le loro vite, quell'effetto di 'sta parlando proprio a me' quando Bowie guardando in camera canta 'Devo telefonare a qualcuno per venirti a prendere'. Un Lord Kitchener (celeberrimo generale britannico,n.d.r.) per chi si sentiva bizzarro, che reclutava con successo un'armata di perdenti di provincia".

(foto Getty Images)