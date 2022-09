A Umbria Jazz Week End l'emozionante concerto di Mario Biondi

Grande spettacolo quello offerto da Mario Biondi a terni in occasione di Umbria Jazz Weekend. Durante il concerto, andato sold-out, Biondi si è esibito nel suo Romantic Tour e ha eseguito canzoni in inglese, italiano e portoghese. Non sono mancate le cover, tra cui cover "What’s Going On" di Marvin Gaye. E, nel finale, per la gioia del pubblico emozionato e partecipe, anche un accenno di can-can sul palco.