I Simple Minds pubblicano una nuova canzone: il video

I Simple Minds hanno pubblicato il video di una loro nuova canzone.

Si intitola “First You Jump”. Si tratta di una nuova anticipazione dal prossimo album, battezzato “Direction of the Heart”. Le prime canzoni anticipate erano stata “Act of Love” e “Vision thing”.

“First You Jump” è stata scritta da Jim Kerr e Charlie Burchill, con il bassista Ged Grimes. Il video della canzone è stato realizzato durante il soundcheck del concerto dei Simple Minds in Sicilia, al Teatro Antico di Taormina.

Il nuovo album è composto da nove brani, che sono stati composti soprattutto in Sicilia, dove Kerr e Burchill hanno deciso di vivere.