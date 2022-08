Elton John e Britney Spears: ecco finalmente il video di Hold Me Closer

Elton John e Britney Spears hanno pubblicato il loro attesissimo duetto "Hold Me Closer", rivisitazione in chiave contemporanea di una delle hit più amate di Elton John, "Tiny Dancer", con elementi di altre canzoni classiche del suo leggendario catalogo, tra cui "The One" e "Don't Go Breaking My Heart".

Elton John ha commentato emozionato: “Sono assolutamente entusiasta di aver avuto la possibilità di lavorare con Britney Spears; è davvero un'icona, una delle più grandi popstar di tutti i tempi e in questo brano è straordinaria. Le voglio molto bene e sono felice di quello che abbiamo creato insieme".

E Britney: “Sono stato molto onorata quando l'incredibile Sir Elton John mi ha chiesto di unirmi a lui in una delle sue canzoni più iconiche. Non vediamo l'ora che i fan la ascoltino! Grazie, Elton, per avermi invitato! Sono così grata di aver avuto l'opportunità di lavorare con te e con la tua mente leggendaria...”

"Tiny Dancer" faceva parte dell'album del 1971 "Madman Across The Water", triplo disco di platino. La canzone è stata inserita da Rolling Stone nella lista delle "500 canzoni più belle di tutti i tempi".

(Foto Getty Images)