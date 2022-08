Billy Joel canta Uptown Girl con Olivia Rodrigo: il video

Billy Joel si è esibito al prestigioso Madison Square Garden di New York e ha ospitato sul palco la giovane Olivia Rodrigo.

Insieme, la coppia ha dato vita a due duetti. Il primo sulle note di una hit di Olivia, "Deja Vu"; il secondo su quelle della famosissima canzone di Joel, "Uptown Girl".

Olivia Rodrigo ha vinto 3 Grammy Award e un Billboard Music Award e Joel l'ha accolta con entusiasmo.

La canzone "Deja Vu" della Rodrigo cita esplicitamente Billy Joel e la sua "Uptown Girl" nel testo ("I'll bet that she knows Billy Joel/'Cause you played her 'Uptown Girl'/You're singing it together/ Now I bet you even tell her/ How you love her") e il duetto si è dunque rivelato emozionante.

Emozioni ancora più grandi quando poi Olivia e Joel hanno cantato appunto "Uptown Girl".