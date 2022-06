Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker e la figlia Aurora nel video di Ama

Eros Ramazzotti ha commosso il pubblico apparendo con Michelle Hunziker e la figlia Aurora nel video di "Ama", il singolo tratto dall'album in uscita a settembre "Battito infinito".

Si dimostra così ancora una volta il forte legame che unisce l'ex coppia e il rapporto meraviglioso con Aurora, che ama profondamente entrambi i genitori.

Già Eros qualche tempo fa aveva partecipato allo show della Hunziker, "Michelle Impossible". Ora, rieccoli insieme in un video musicale, a 26 anni di distanza dalla clip di “Più bella cosa”, che li aveva visti in coppia per la prima volta.

Questo il racconto di Michelle con una story su Instagram: “Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che scriveva: 'Ti va di partecipare al mio video?'. Io ho detto: 'Certo, guarda ti dico già di Sì a scatola chiusa!'. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino perché volevo essere lì presto presto e mi sono detta: 'Mamma mia che bella la vita! Ventisei anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute'. Il messaggio del video di Eros è potentissimo perché l’amore cambia, si evolve ma è sempre Amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, vanno amate. Cacchio non è più periodo di dannarsi dietro a pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Ma basta… si sta da Dio a volersi bene e quindi… Bellissimo! Poi sono arrivata sul Set e mi ha fatto pure la sorpresa che c’era Auri, quindi… 'Ama' è una canzone bellissima e sarà la mia nuova colonna sonora”.