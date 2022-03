Fragile di Sting: l'emozionante nuova versione. Il video

"Fragile" è una delle canzoni più amate di Sting. E non solo dai fan, anche dagli altri musicisti. Ecco infatti Patrick Roberts, violinista australiano che è una vera celebrità nel suo campo, eseguire una nuova versione del brano. Anzi, Roberts ha fatto di più: infatti ha intitolato proprio "Fragile" il suo album, dedicato alle interpretazioni per violino di alcune delle canzoni internazionali più amate, da "Always On My Mind" a "Caruso", da "Fields Of Gold" a "With Or Without You".

Sting ha voluto prendere parte alla registrazione, per cantare la sua "Fragile". Alla chitarra, un altro grande: il virtuoso Tommy Emmanuel. Ne è nato un brano ad alto tasso di emozione.

E non è tutto: il 50% dei ricavati del disco, che ha debuttato al primo posto in classifica nella settimana della sua pubblicazione, sarà donato all'associazione di Sting Rainforest Fund contro la deforestazione nel mondo.

