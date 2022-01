17 gennaio 1956: nasce Paul Young

Paul Antony Young nasce a Luton il 17 gennaio 1956.

Dà il via alla sua carriera collaborando con i gruppi musicali Kat Kool & The Kool Kats e Streetband e fa poi parte dei Q-Tips.

Pual Young è celebre per le sue interpretazioni di canzoni come "Love of the Common People", "Every Time You Go Away" e del classico di Marvin Gaye "Wherever I Lay My Hat (That's My Home)". L'artista canterà anche la prima strofa del singolo "Do They Know It's Christmas?". Nel 1991 ha collaborato con Zucchero per la versione inglese di "Senza una donna (Without a Woman)"

(Foto Getty Images)