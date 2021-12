Il concerto di Natale di Radio Monte Carlo: il video

Il 25 dicembre alle 20.00, in diretta dalla Sala Concerti di Radio Monte Carlo, è andato in onda un magico concerto di Natale.

Rosaria Renna e Nick The Nightfly hanno condotto questa emozionante serata musicale, a cui ha preso parte lo straordinario Italian Gospel Choir (il coro nazionale, guidato dal presidente Francesco Zarbano e dal direttore Alessandro Pozzetto, che rappresenta l’Italia nella musica gospel e che ha ricevuto ben 2 Medaglie di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica). A calcare il palco della nostra Sala Concerti sono stati ben 25 componenti del Coro, 20 coristi, 2 cantanti e 3 musicisti.

L'Italian Gospel Choir ha interpretato meravigliosi brani, tra cui "Joy To The World", "Every Praise", "Excellent Is Your Name".