Rick Astley e la sua versione di When I Fall In Love

"When I Fall in Love" è un grande classico, scritto da Victor Young e Edward Heyman. Il brano apparve nella colonna sonora del film "One Minute to Zero" e ben presto diventò un vero e proprio classico. Celebri per esempio le versioni che ne fecero Doris Day (nel 1952) e Natalie Cole in "duetto virtuale" con suo padre Nat King Cole (nel 1996). Quest'ultima cover vinse anche due Grammy Award (Miglior collaborazione pop vocale e Miglior arrangiamento strumentale accompagnato vocalmente).

A cantare "When I Fall in Love" fu anche il cantante britannico Rick Astley: la storia che riguarda questa sua cover è particolare. La versione di Astley uscì il 30 novembre 1987. Le case discografiche britanniche in quel periodo erano in competizione per per la "Christmas Number One" del Regno Unito. Così, un'etichetta rivale pensò bene di ripubblicare la versione di "When I Fall in Love" di Nat King Cole, per ostacolare le vendite della versione di Stley e spingere in alto in classifica un brano dei suoi artisti di punta di allora, i Pet Shop Boys.

Così, quell'anno al primo posto a Natale ci furono proprio i Pet Shop Boys. Al secondo posto "When I Fall In Love" di Rick Astley e al quarto posto la versione della medesima canzone di Nat King Cole.