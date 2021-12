22 dicembre 2014: scompare Joe Cocker

Il 22 dicembre 2014 ci lasciava Joe Cocker, voce simbolo del cosiddetto soul bianco.

L'artista era nato il20 maggio 1944 a Sheffield, in Inghilterra.

Proprio per via della sua città natale, John Robert Cocker venne soprannominato il "leone di Sheffield" e la sua voce roca è un unicum nella storia del rock.

Dopo diverse esibizioni con band locali, tra cui Avengerse Big Blues, nelle quali utilizzava il nome d'arte "Vance Arnold", i primi accenni di popolarità arrivarono grazie alle cover di Bob Dylan e dei Beatles.

Nel 1969 il celebre palco del Festival di Woodstock fu per lui il varco d'accesso nella storia del rock.

Tra i suoi brani indimenticabili ricordiamo "Unchain My Heart", "Up Where We Belong" e "You Can Leave Your Hat On", rese immortali dal grande schermo in "Ufficiale e gentiluomo" e "Nove settimane e mezzo".

Dopo diverse raccolte di cover, nel 2010 e 2012 pubblica due album di inediti.