Uscito il primo duetto natalizio tra Elton John ed Ed Sheeran: il ricavato andrà in beneficenza

Si chiama "Merry Christmas" ed è la prima delle tre canzoni natalizie che Elton John ed Ed Sheeran hanno scritto insieme.

Sir Elton vestito da Babbo Natale e Ed Sheeran come un folletto glitterato: questi i look scelti nel video musicale della canzone, i cui ricavati andranno in beneficenza alle associazioni patrocinati dai due cantanti, la Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e la Elton John Aids Foundation.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed Sheeran (@teddysphotos)

Nel videoclip, Elton John è al piano, invece Ed Sheeran prima si trova vicino a un caminetto, poi li vediamo su una slitta, immersi nella neve davanti a un castello e infine impegnati in una coreografia natalizia in un salotto. Per augurarci un sereno Natale.

"La più bella" ha commentato Sheeran, parlando della prima delle tre canzoni pubblicate dal duo per Natale, ma Elton John ha avuto da ridire: "No, la prima."