Caterina Caselli: è vero, amo le sfide!

Caterina Caselli è stata ospite di Due Come Noi per raccontare ai microfoni di Rosaria e Max i suoi ultimi progetti: la raccolta "100 minuti per te", che racchiude i suoi più grandi successi, e il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma, "Caterina Caselli - Una vita, cento vite".

Nel corso dell'intervista, la Caselli ha raccontato i momenti clou della sua carriera, da quando ragazzina, era una ribelle innamorata del sound che proveniva da Londra, alle imprese da discografica, come la scoperta di Andrea Bocelli.

L'artista ha anche ricordato quando, per la sua celebre pettinatura a caschetto, era detta "casco d'oro" e le ragazze andavano matte per le parrucche che riproducevano la sua acconciatura.