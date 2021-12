Gregory Porter: Credo nell'amore!

Gregory Porter è stato ospite di Monte Carlo Nights e ha raccontato a Nick The Nightfly tutte le emozioni contenute nella sua raccolta "Still Rising".

L'artista ha parlato della sua fiducia nell'amore e nel potere della musica.

Porter ha anche raccontato di quando si è esibito in occasione della nuova missione su Marte. Infatti,durante il lancio da parte della NASA della Mars 2020 Perseverance Rover Mission l'artista ha eseguito "America The Beautiful" dalla sua casa in California.

Nel corso dell'intervista, l'artista ha anche ricordato la sua collaborazione con Moby e ha rivelato com'è il suo Natale. Allietato dalla musica di Nat King Cole, col camino acceso e l'albero addobbato.