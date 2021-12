Jamiroquai: il ritorno di Travelling Without Moving

Jay Kay dei Jamiroquai è stato ospite di Monte Carlo Nights in occasione dell'edizione speciale per i 25 anni di "Travellimg Without Moving", il suo celebre album ricco di hit come "Virtual Insanity" e "Cosmic Girl".

Durante l'intervista, un gioviale e travolgente Jay Kay ha parlato con entusiasmo al nostro Nick The Nightfly di musica, del futuro che ci attende, di bellezza e di famiglia.