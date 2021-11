Jennifer Lopez rigira il video di "All I Have" dopo quasi 20 anni

Jennifer Lopez rispunta in un video. Un video che forse vi ricorderà qualcosa, perché si tratta di "All I Have", canzone di JLO del 2002.

Vi si vede la popstar sorridere mentre attraversa una scena invernale, a New York, portando borse Coach e un regalo di dinosauro giocattolo: il tutto, con la colonna sonora della sua collaborazione con LL Cool J.

Il video è inframezzato da inserti di quello originale, che ormai risale a quasi 20 anni fa: in cui J. Lo trasporta diverse borse, con monogramma Coach Signature, lungo una strada della Grande Mela.

“#AllIHave... ma fallo oggi -ha twittato J.Lo.- @Coach e io volevamo fare qualcosa di molto speciale in questa stagione, per le vacanze". La collaborazione con LL Cool J si inquadra nell’ingresso della Lopez all’interno della Rock and Roll Hall of Fame.