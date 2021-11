Brian May in difesa dell'ambiente con "Who Wants To Live Forever"

Bryan May scende di nuovo in campo per far capire a chi ancora non lo avesse compreso che il nostro Pianeta ha bisogno di aiuto per continuare a vivere. “Who wants to live forever”, uno dei brani più famosi dei Queen, è la colonna sonora di “Save Me Trust – Giving Wild Animals Voice”, un corto animato proiettato a Glasgow, davanti ai leader della Terra impegnati alla Cop26.

L’opera, concepita e diretta da Matteo Valenti, docente allo IED di Milano, è firmata da diversi giovani autori provenienti da tutto il mondo: in tutto sei, tra accademie e università, le realtà selezionate per rappresentare i cinque capitoli del racconto che coincidono con i cinque Continenti mostrati nel film.

Il video è stato quindi donato all’organizzazione Save Me Trust, fondata dallo stesso May e nata per contribuire a proteggere il benessere e la dignità della fauna selvatica.

“Riuscire a lavorare con Brian May è stato un grande onore – racconta il regista e sceneggiatore Valenti - Per prima cosa io e Brian abbiamo scelto, tra alcuni titoli, il brano da usare, convenendo proprio su ‘Who wants to live forever’. Avere un loro brano per il video ha significato dare un’impronta internazionale al progetto e da qui l’idea di coinvolgere scuole di animazione da ciascun continente è stata naturale”.