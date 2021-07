Se Don Henley non è mai stato soddisfatto di un grande successo degli Eagles

Era il 1971 quando Don Henley si trasferì dal Texas alla California e incontra Glenn Frey, con il quale inizia a formare gli Eagles. E inizia un sodalizio che porterà alla creazione della maggior parte delle hit della band.

Ma quello che forse non sapete è che c'è una delle loro canzoni di cui Don Henley non si sente pienamente soddisfatto. Stiamo parlando di "Desperado", il primo brano scritto da Henley e Frey insieme. Ma è anche la title track del secondo album degli Eagles, risalente al 1973.

Henley, che tra l'altro compie oggi 74 anni, ha confessato solamente qualche anno fa questa sua "non completa soddisfazione" nei riguardi di "Desperado". Durante un'intervista ha dichiarato che, durante la registrazione del brano, negli Island Studios di Londra, dove erano anche accompagnati dalla Orchestra Sinfonica della città, lui aveva una gran paura: "Ero terrorizzato. E loro erano annoiati a morte."

Pare che alcuni degli orchestrali avessero addirittura delle scacchiere con cui passare il tempo. E se questo non fosse stato abbastanza per Henley, alcuni di loro, avrebbero anche preso in giro la canzone: "Di tanto in tanto, dal fondo, sentivo un commento: "non mi sento un 'desperado'".

E dopo questi commenti, avrebbe voluto migliorare la performance ma: "Il produttore non permetteva di fare più di quattro o cinque prove. Quella interpretazione non è il mio migliore lavoro e avrei voluto avere la possibilità di rifarla."

Alla fine, "Desperado" uscì e solamente sei mesi dopo, Linda Ronstadt decise di pubblicare una cover del brano. "Sono estremamente lusingato che Linda abbia registrato "Desperado"." ha dichiarato il batterista degli Eagles: "È stata lei a renderla popolare. La sua versione era molto commovente e bella."

E sempre questo brano è anche l'ultimo suonato da Glenn Frey in concerto con gli Eagles, poiché fu l'ultimo pezzo in scaletta al concerto del 29 luglio 2015 al Century Link Center di Bossier City, Louisiana. L'ultima tappa dell'History of the Eagles Tour, prima che Glenn ci lasciasse a inizio 2016.