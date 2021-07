Emmet Cohen e Samara Joy: il live a Radio Monte Carlo

Momenti magici di musica ed emozioni nella postazione di Radio Monte Carlo a Perugia, in occasione di Umbria Jazz. Una location nel cuore pulsante della città umbra e dell'evento (che quest'anno ha segnato anche la ripartenza gioiosa dei live e dei concerti) dalla quale Nick The Nightfly, Rosaria Renna, Isabella e Alberto hanno raccontato i momenti clou degli spettacoli e intervistato tanti artisti e personaggi legati alla manifestazione.

Non sono mancati i live. Come quello di Emmet Cohen, che con il suo trio ha aperto i concerti ed entusiasmato il pubblico, ogni giorno alle 12.00 e alle 15.30 dalla Sala Raffaello del Brufani. Emmet è giovane, ma dalla carriera già solida: è impegnato nel programma Lincoln Center's "Jazz for Young People", ha partecipato ai più importanti festival del mondo come Monterey, Newport, North Sea, Berna, Edimburgo, New Orleans, ha suonato nei jazz club più famosi, dal Birdland al londinese Ronnie Scott’s. Con lui sul palco di Umbria Jazz una giovane cantante, Samara Joy, che due anni fa ha vinto una delle più prestigiose manifestazioni del genere, la Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Samara Joy sta per pubblicare il suo primo disco.

Emmet e Samara Joy si sono esibiti in esclusiva nella nostra postazione, con Nick The Nightfly. Ecco il video con i momenti clou.