Jack Savoretti: ecco la mia dichiarazione d'amore all'Italia!

Jack Savoretti è stato ospite di Happy Together per raccontare come è nato il suo nuovo album "Europiana". Il disco è nato durante il lockdown e vuole essere un inno di speranza e rinascita.

Jack ha anche parlato a Isabella e Alberto delle influenze europee del disco e dell'atmosfera giocosa che si era creata durante la creazione delle canzoni, in famiglia, insieme ai suoi figli.

L'artista ha anche eseguito il suo primo singolo, "Who's Hurting Who" e "More Than Ever". E proprio quest'ultima canzone parla tanto di Italia e Liguria.