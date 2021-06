Kings of Convenience: il nostro album, tra la Norvegia e la Sicilia

I Kings of Convenience sono stati ospiti di Monte Carlo Nights per presentare in anteprima il loro nuovo album "Peace or Love". Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe si sono collegati rispettivamente dalla Sicilia e dalla Norvegia con i nostri studi di Milano e hanno raccontato come sono nate le canzoni "Rocky Trail", "Fever", "Comb My Hair", "Angel" e “Catholic Country”.

Gli artisti hanno raccontato a Nick The Nightfly molti particolari sulla nascita del disco e Erlend ha avuto modo di mostrare quanto bene parli la nostra lingua, mentre Eirik ha confessato che il suo piatto italiano preferito è... la caponata.

La band ha anche promesso che sarà a breve in tour nel nostro paese.