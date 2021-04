International Jazz Day: il video del concerto di Franco D'Andrea

Radio Monte Carlo, Umbria Jazz e Blue Note Milano festeggiano il 30 aprile, giornata internazionale dedicata al Jazz, con un evento davvero memorabile: sul palco del Blue Note di Milano si svolge infatti un emozionante concerto di Franco D'Andrea, considerato uno dei migliori pianisti contemporanei. In virtù del suo grande talento, al musicista è stata lasciata carta bianca.

E' nato così il concerto “Carta Bianca a Franco D’Andrea”. Il pianista è prima in trio, con Enrico Terragnoli alla chitarra e Mirko Cisilino alla tromba, poi in duo con DJ Rocca e infine in piano solo.

Franco D'Andrea conversa anche con ospiti illustri come Enrico Rava e il direttore artistico di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta. E racconta le tappe fondamentali della sua vita, dall'infanzia a Merano, dove un negozio di dischi fece nascere in lui la passione per il jazz, a Bologna e alle sue jam session, per approdare poi a Roma e infine a Milano. Il pianista rivelail suo modo di concepire la musica, da solista, con il trio, e con l'apporto dell'elettronica di DJ Rocca.

Ecco il video integrale della performance.