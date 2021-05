Jon Batiste: il mio album, un messaggio in musica per un futuro migliore!

Monte Carlo Nights ha ospitato una delle stelle più splendenti del panorama musicale internazionale: Jon Batiste, vincitore di Golden Globe e dell'Oscar.

Jon ha raccontato a Nick The Nightfly come è nato il suo album "We Are", a cui hanno collaborato sta come Mavis Staples, Quincy Jones , Zadie Smith, PJ Morton, Trombone Shorty.

La musica di Jon Batiste si trova anche nella colonna sonora del pluripremiato film Disney/Pixar "Soul", che gli ha fatto vincere il meritatissimo Oscar.