Pino Daniele: il video di 'O ssaje comme fa 'o core

E' stato finalmente pubblicato il video di "'O ssaie come fa 'o core", la canzone di Pino Daniele presente nella colonna sonora del film fi Massimo Troisi "Pensavo fosse amore... invece era un calesse".

Il film, che fu un grande successo di pubblico e di critica, era interpretato da Massimo Troisi, Francesca Neri, Marco Messeri e Angelo Orlando e raccontava delicatamente di una crisi d'amore. La pellicola si concludeva con un incontro tra i due protagonisti e la frase finale di Troisi: «Io, guarda, non è che son contrario al matrimonio, che non son venuto… Solo, non lo so…Io credo che, in particolare, un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro. Troppo diversi, capisci?».

Ad accompagnare le vicende di Troisi e della Neri, la bellissima musica di Pino Daniele. E adesso è finalmente pubblicato il video ufficiale di "'O ssaie come fa 'o core", in cui si vede, accanto al musicista, anche Massimo Troisi.

Già la settimana scorsa, il 19 marzo, per ricordare l'anniversario della nascita di Pino Daniele, era stato pubblicato il video ufficiale di "Quando". E arriveranno anche altri video è infatti in programma la pubblicazione delle clip ufficiali di “Bonne soiree”, “Jesce juorno”, “Cry,” Tell Me Now”, “Anna verrà”, “A’speranza è semp sola”, “Gente distratta”; “’O scarrafone”, “Che Dio ti benedica”, “Sono un cantante di blues”, “Sicily”, “Anima”, “Io per lei”.

