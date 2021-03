Mario Biondi: i live in esclusiva!

Il 28 gennaio di quest'anno Mario Biondi ha festeggiato due volte. In primo luogo, l'artista di origini catanesi compiva 50 anni. In secondo luogo, presentava il suo nuovo album "Dare" con un emozionante evento live in streaming, dal locale Ruote da Sogno di Reggio Emilia.

Adesso, è il momento di vivere quei momenti. Perché Radio Monte Carlo, che Mario ha scelto per presentare in anteprima proprio "Dare" (uscito il 29 gennaio), vi fa ascoltare quattro brani inediti, tratti da quell'esibizione, durante Monte Carlo Nights, dal 15 al 18 marzo.

E' anche possibile emozionarsi con i due bellissimi video di quel live, che vi mostriamo in questa pagina e anche in onda sulla nostra Radio Monte Carlo TV.

JEANNINE from REALIVE on Vimeo.

L’album “Dare” comprende 16 brani: dieci originali, due remix e quattro reinterpretazioni di grandi successi internazionali, come “Strangers In The Night”, resa celebre da Frank Sinatra, “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock, “Jeannine” di Eddie Jefferson e “Someday We’ll All Be Free” di Donny Hathaway. Nei video vi mostriamo i live di "Strangers In The Night e Jeannine".

Il Ruote da Sogno è anche il set del video "Cantaloupe Island". Mario Biondi è un grande appassionato di auto e motori e dunque la scelta del locale di Reggio Emilia, dedicato proprio a questo mondo, è sembrata davvero ideale.