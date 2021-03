RIOPY: il nuovo singolo in anteprima

Ascolta Monte Carlo Nights e non perdere l'anteprima del nuovo singolo di RIOPY, intitolato "Sky Opus Fire".

RIOPY è un compositore e pianista nato in Francia, ma residente a Londra, noto per le sue composizioni dall'eccezionale qualità esecutiva e dall'atmosfera sonora emozionante.

La musica di RIOPY è stata usata nei trailer di film celebri ("The Danish Girl", "Il senso di una fine"), in diversi documentari trasmessi da BBC, ITV e Channel 4 e in spot televisivi di brand come Armani, Samsung, Ikea. Nel 2017 RIOPY ha entusiasmato con i suoi live gli spettatori di Piano City Milano. Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto per Warner Classics: 16 brani da lui composti ed eseguiti A febbraio 2019 è uscito un EP contenente il singolo intitolato Le Rêve, utilizzato nella campagna di spot tv Peugeot andata in onda a febbraio.