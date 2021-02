Celeste: vi racconto tutte le emozioni del mio nuovo album

Celeste, la nuova, splendida voce britannica, è stata ospite di Tamara e Guido per presentare il suo primo album, intitolato "Not Your Muse", che contiene anche i singoli già amatissimi dai fan "Strange", "A Little Love", "Stop This Flame", oltre a nove inediti.

L'intervista è l'occasione per raccontare l'ispirazione del disco e fare il punto su un anno, il 2020, che è stato ricco di successi e riconoscimenti per Celeste.

L'artista, di origini jamaicane, è anche candidata agli Oscar per la miglior canzone originale "Hear My Voice'", scritta in collaborazione con il compositore Daniel Pemberton per il film “The Trial of the Chicago 7”. Ed è sempre la voce di Celeste a incantarci in "It's Alright", dalla colonna sonora del film Pixar “Soul”.