Rag N’ Bone Man è di ritorno!

Ci aveva incantati e conquistati con "Human", la canzone multiplatino hit del 2017. Adesso finalmente Rag N’ Bone Man, nome d'arte di Rory Charles Graham, è di ritorno con un nuovo album.

Il disco si intitola "‘Life By Misadventure" e contiene 14 nuove canzoni. Uscirà il 23 aprile ed è preceduto dal singolo "All You Ever Wanted" (che vi facciamo vedere).

L'artista ha raccontato così l'ispirazione per il video: «Mi ero rattristato andando in giro per Brighton e Londra, nei luoghi in cui sono cresciuto... ricordavo tanti bei posti che adesso non ci sono più...»

L'album "‘Life By Misadventure" è stato prodotto da Mike Elizondo (che ha già lavorato per Fiona Apple e Alanis Morissette) ed è stato registrato come se fosse un disco dal vivo. Alle registrazioni ha anche preso parte il chitarrista Wendy Melvoin (già nei Prince‘s The Revolution). Le nuove canzoni sono nate in modo diverso da quelle del progetto precedente: «Abbiamo avuto la possibilità di dar tempo alle canzoni. Troppo spesso, nel modo di lavorare di prima, scrivevamo una canzone, io la cantavo il giorno stesso ed era questa la versione usata sul disco. Adesso è stato più facile infondere emozioni reali nella musica».

Ecco la trackist di “Life By Misadventure”:

Fireflies

Breath In Me

Fall In Love Again

Talking To Myself

Anywhere Away From Here

Alone

Crossfire

All You Ever Wanted

Changing of the Guard

Somewhere Along The Way

Time Will Only Tell

Lightyears

Party’s Over

Old Habits