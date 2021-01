Gli Anni 80 tutti colore e amore del nuovo video di Celeste sono un vero inno alle donne. E alla grande musica

L'aveva promesso sui suoi social, Celeste. E ha mantenuto la parola. E' uscito infatti il bellissimo video di "Love Is Back" (in attesa dell'album "Not Your Muse, in arrivo il 29 gennaio).

E la clip è davvero mozzafiato, A dirigerla, Sammy King, che ha immaginato un mondo Anni 80. Colori accesi, vibranti, e un ufficio tutto al femminile: «Sono i tardi Anni 80 a Londra», racconta King «e la moneta è l'amore. Le donne di un'agenzia di borsa lavorano alacremente per far alzare il valore dell'amore e ci riescono. Il video è un omaggio all'illimitata potenza delle capacità femminili e vuole suggerire il messaggio che l'amore è la nostra risorsa più grande». Sono le donne ad avere tutto il potere, nel video, e anzi insegnano a un gruppo di dipendenti uomini quanto grande sia il potere dell'amore. A circondare Celeste nel video non sono comparse, ma donne in gamba e celebri, come l'artista Faye Wei Wei, la dj e musicista Princess Julia, l'attrice Jaime Winstone, l'icona fashion Miss Jason, la musicista Elheist, la modella Josephine Jones e Mel C delle Spice Girl.

«Sono delle donne che ammiro», ha spiegato Celeste, che ha aggiunto: «La canzone parla dei tanti momenti in cui credevo di aver davvero trovato l'Uomo Giusto... sì, c'è un po' di sarcasmo e di cinismo, ma è soprattutto giocosa... E adesso, quando la canto, sento un'emozione diversa, perché... l'amore è tornato davvero!».

Vedendo con quanta dimestichezza Celeste si muove nell'ufficio del video, forse vi chiederete se l'artista abbia mai lavorato in un luogo simile. Be', in parte sì: Celeste ha lavorato in un call center per 3 ore quando aveva 16 anni....