Jennifer Lopez con le ali e la tiara firma il video più bello del 2021

Il 2021 è appena iniziato e già Jennifer Lopez ci regala quello che potrebbe essere il video più bello dell'anno. E' quello della canzone "In The Morning", un vero sogno etereo fatto di musica, meravigliose immagini, abiti splendidi e soprattutto un messaggio di positività e fiducia in se stessi.

J.Lo lo presenta con queste parole sulla sua pagina Instagram: «è ricco di simbolismi su una relazione oscura e a senso unico e sulla presa di coscienza che non si possono cambiare gli altri... ma solo se stessi! Fate crescere le vostre ali e volate via da chi e da tutto quello che non sa apprezzare ciò che avete da offrire»

A curare il sofisticato stile di Jennifer Lopez sono stati i suoi stilisti di fiducia Rob Zangardi e Mariel Haenn, che ahnno scelto per lei una gonna color pastello di Iris van Herpen che danza in aria, un abito in cristallo del peruviano Augusto Manzanares, un abito bianco a sirena di Marco Marco, un top metallico di Graham Cruz e uno in argento di Manuel Albarran.

Ma il clou è un cappotto monumentale e candido di Valentino, ornato di piume, e una tiara spettacolare in cristallo, un po' gioiello, un po' maschera, di Marianna Harutunian, jewel designer che ha già lavorato per Lady GaGa. E l'effetto è davvero mozzafiato!