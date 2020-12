Mariah Carey è sempre la Regina del Natale!

Chi è la vera regina del Natale? Nessun dubbio: Mariah Carey: la sua "All I Want For Christmas Is You", canzone datata 1994, ha venduto oltre 16 milioni di copie vendute e può vantare 8 milioni di download digitali.

Mariah si prepara al Natale con largo anticipo, già ai primi di novembre, come racconta sulla sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

Adesso, archiviato oltre Halloween anche il Thanksgiving (documentato sempre su Instagram) si sono aperti davvero i giochi natalizi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mariah Carey (@mariahcarey)

E Mariah ha deciso di dare il meglio di sé, con uno speciale musicale andato in onda il 4 dicembre, in cui ad affiancarla c'erano anche Ariana Grande e Jennifer Hudson. Insieme, le tre grandi voci hanno intonato "Oh Santa!". L'effetto è stato entusiasmante, tra scenografie in tema e balletti di elfi. La Carey così ha nuovamente messo la sua firma sul Natale.

“Oh Santa!” originariamente era incluso nell’album “Merry Christmas II you” del 2010. Ecco la versione originale.

Mariah Carey ha pubblicato a settembre la sua autobiografia, "The meaning of Mariah Carey”. Il 2 ottobre era uscito l'album “The rarities”, raccolta dei suoi brani preferiti nell'arco di tutta la carriera.

(Foto Getty Images)