Jamie Cullum: il mio Natale!

Jamie Cullum è stato ospite di Monte Carlo Nights per raccontare a Nick The Nightfly come è nato il suo primo album natalizio “The Pianoman At Christmas".

“The Pianoman At Christmas”, che contiene dieci canzoni originali e vede cinquantasette musicisti coinvolti, è stato anticipato dal singolo "Turn On The Lights".

Dalla sua casa di Londra, Jamie si è collegato con gli studi di Radio Monte Carlo e ha rivelato a Nick che desiderava con questo disco dar vita a una musica calda, proprio come un abbraccio a Natale.

Jamie ha anche parlato dei grandi musicisti che lo hanno ispirato in questa creazione natalizia e naturalmente ha parlato delle sue tradizioni natalizie. In casa Cullum non possono mancare l'albero di Natale addobbato di luci e le calze da riempire con i dolci.