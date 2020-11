Jennifer Lopez infiamma i cuori con il suo meraviglioso discorso

Jennifer Lopez ha ricevuto il titolo di “Icona dell’anno” ai People’s Choice Award.

La star era semplicemente meravigliosa, con un un abito rosso fiammante che ha emozionato tutti i presenti.

Ma a commuovere (e far infiammare ancor di più) è stato il suo toccante discorso, rivolto a tutte le ragazze, in tutto il mondo: «Potete essere ciò che volete... Più dicevano che non potevo portare avanti i miei sogni, più sapevo che dovevo farlo», ha ricordato Jennifer, che ha poi continuato così: «Il vero valore è ispirare le ragazze di tutte le età e di tutti i colori, di tutto il mondo, fargli sapere che possono fare quello che vogliono ed essere orgogliose di ciò che sono... Non importa da dove venite. Voglio che sappiate che i vostri sogni sono limitati solo dalla vostra immaginazione, dalla determinazione e dalla volontà di non arrendersi mai. Se in qualche modo vi ho ispirato questo è per me il premio più grande. Lo accetto con grande umiltà e gratitudine».

J. Lo ha anche ricordato le difficoltà e i sacrifici affrontati, ricordando soprattutto alle ragazze di origine latina che «Come latine e come donne dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità. A volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni hanno infastidito le persone intorno a me. Più dicevano che non potevo, più sapevo che dovevo farlo. Quindi ora sono tanto grata sapendo che il vero valore del mio successo non è dato dai numeri al botteghino o dai dischi venduti, ma dall’amore che sento da tutti voi»

Le bellissime parole di Jennifer Lopez, un invito caloroso a tutte le donne perché sognino in grande, e realizzino i loro progetti più audaci, ricorda l'altro, commovente discorso, tenuto da Kamala Harris, nuova vicepresidente degli Stati Uniti, sul palco di Wilmington, nel Delaware, per celebrare la vittoria: «Sebbene io sia la prima donna a ricoprire questo incarico, non sarò l’ultima. Penso a intere generazioni di donne che hanno battuto la strada per questo preciso momento. Penso alle donne che hanno combattuto e sacrificato così tanto per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti, comprese le donne afroamericane, spesso trascurate ma che spesso dimostrano di essere la spina dorsale della nostra democrazia».

Ragazze, è davvero tempo di sognare in grande!