6 novembre: Up Where We Belong al 1° posto

Il 6 novembre 1982 Jennifer Warnes e Joe Cocker sono in vetta alla classifica statunitense con "Up Where We Belong", tratta dalla colonna sonora del film "Ufficiale e gentiluomo".

La pellicola, diretta da Taylor Hackford, era interpretata da Richard Gere, Debra Winger, David Keith, Robert Loggia e Louis Gossett Jr., che vinse l'Oscar come miglior attore non protagonista nella parte del sergente Foley. La canzone (composta da Jack Nitzsche e Buffy Sainte-Marie) vinse anche l'Oscar, il Golden Globe e il BAFTA per la miglior canzone.