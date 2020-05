Ezio Bosso, addio

Ezio Bosso, il grande direttore d'orchestra, compositore e pianista, è scomparso.

Aveva appena 48 anni.

Ezio Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971. Nel 2011 era stato operato per un tumore al cervello, cui seguì una malattia neurovegetativa. Ma Bosso non si arrese mai e la sua è stata una grande lezione di coraggio e di amore per la vita.

Ospite di Radio Monte Carlo, ci aveva parlato di tutta la gioia che la musica può dare.

Non lo dimenticheremo mai.