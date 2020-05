RIOPY: The Uplifiting Concert in anteprima esclusiva. Il video

Un live emozionante, in anteprima esclusiva per l'Italia. E' quello di RIOPY per Radio Monte Carlo: The Uplifting Concert.

RIOPY è il nome d'arte del compositore e pianista nato in Francia, ma residente a Londra, Jean-Philippe Rio-Py. Un artista dall'eccezionale talento, che il grande pubblico ha anche consociuto come autore delle suggestive musiche di film come "The Danish Girl" o "Il senso di una fine" e di documentari trasmessi da BBC, ITV e Channel 4.

Il pubblico italiano inoltre ha avuto modo di apprezzarlo grazie ai due concerti di cui è stato protagonista nel 2017 nell’ambito di Piano City Milano.

RIOPY ha pubblicato gli album "RIOPY", "Tree Of Light" e "Meditation 432". Per quest'ultimo disco, RIOPY ha scelto un'accordatura del pianoforte a 432 Hertz (invece dello standard a 440), così da ottenere una sonorità che favorisse l'esperienza meditativa.