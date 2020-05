International Jazz Day: guarda il meglio del concerto Songs of Hope and Joy

Per festeggiare l'International Jazz Day Monte Carlo Nights ha mandato in onda il 30 aprile il memorabile concerto “Songs of Hope and Joy”, progetto nato dalla collaborazione con Umbria Jazz.

Il padrone di casa Nick the Nightfly ha ospitato virtualmente in studio i big della scena jazz, che si sono esibiti, ognuno a casa propria, in un inedito live. Questi i nomi: Danilo Rea, Rita Marcotulli, Julian Oliver Mazzariello, Dado Moroni, Sade Mangiaracina, Giovanni Guidi.

Nel video i momenti più intensi del live.