27 aprile: We Are The World al primo posto in classifica

Il 27 aprile 1985 al primo posto nella classifica statunitense dei singoli più venduti c'è il celebre progetto all star "We Are The World".

La canzone è un inno alla solidarietà tra gli esseri umani la celebre canzone "We Are The World", pubblicata nel marzo 1985. Era nata quando, dopo la conclusione degli American Music Awards, Harry Belafonte, Michael Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones crearono l’associazione USA for Africa.

Harry Belafonte era particolarmente stupito dall'indifferenza dei cantanti afro-americani sulla situazione in Etiopia, colpita da una tremenda carestia. Per questa ragione, Belafonte decise di schierarsi in prima linea avviando una raccolta fondi per l’Africa. Contattò allora Bob Geldof che, nel 1984, aveva creato Band Aid, supergruppo musicale britannico capitanato da Midge Ure. La superband inglese aveva pubblicato il singolo “Do They Know It’s Christmas?” che ottenne un successo incredibile.



Molti degli artisti dell’epoca furono felicissimi di aderire all’iniziativa per il progetto USA for Africa: Belafonte contattò Lionel Richie per la stesura del brano, in seguito chiese a Quincy Jones di produrre il singolo. Quest’ultimo infine coinvolse Michael Jackson che mise il suo talento musicale a disposizione della causa benefica. Il Re del Pop e Lionel Richie scrissero a 4 mani “We are the World” che venne registrata nella notte del 28 gennaio 1985, immediatamente dopo gli American Music Awards. Moltissime delle star presenti vennero direttamente dalla fine della premiazione e furono 45 gli artisti in totale con cantanti del calibro di Bob Dylan, Stevie Wonder, Bruce Springsteen e Ray Charles.

Il brano "We Are the World" venne pubblicato il 7 marzo 1985, prodotto dalla Columbia Records. Il singolo composto e pubblicato per le vittime della carestia in Africa vendette più di 20 milioni di copie e raccolse oltre 100 milioni di dollari che vennero distribuiti in stati bisognosi come Etiopia e Sudan.

